Cavill porta traje de Christopher Reeves

Zack Snyder, director de cintas de La Liga de la Justicia compartió un par de imágenes de Henry Cavill portando el icónico traje azul de spandex y la capa roja de Supermán, el mismo que usó Christopher Reeve al dar vida al Hombre de Acero.

Snyder reveló que la imagen en la que se aprecia al actor de cerca, vestido como el superhéroe, le ayudó a decidir que el británico sería quien daría vida al personaje.

Desde antes de 2017 el realizador ya había filtrado fotos de Cavill ataviado como Superman, y dijo que decidió usar el vestuario de Reeve porque al momento de hacer las pruebas no estaban listos los nuevos trajes.