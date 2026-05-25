“Cazador de relámpagos”, en el MUBO

Las incesantes lluvias en la Ciudad de México dejan postales que valen el riesgo de ser capturadas, al menos así es como el fotógrafo Antonio Busqueta lo ve desde hace 12 años, cuando comenzó a cazar tormentas para fotografiar relámpagos en lugares icónicos de la ciudad.

Una selección de estos años de trabajo se exhibe actualmente en el Museo de la Bolsa (MUBO), ubicado dentro de la Bolsa Mexicana de Valores, en Paseo de la Reforma 255.

Inspiración

“Estaba en un momento de la vida en el que me gustaba fotografiar todo, pero no tenía una identidad visual definida y, entre mi amor por la foto y la naturaleza, dije ‘¿qué es lo más impactante de la naturaleza? Los relámpagos’, y de ahí surgió la idea”, cuenta Busqueta en entrevista.

Así fue como el fotógrafo empezó a cazar este fenómeno de la naturaleza en lugares reconocidos de la Ciudad de México, como el World Trade Center, la Torre de Pemex, el Monolito de Tláloc y la Biblioteca Central, en Ciudad Universitaria. Ahora, sus 13 fotografías preferidas están en exhibición para el público en esta muestra titulada “Cazador de relámpagos”.

Busqueta, quien es miembro de la red internacional dedicada al estudio y registro de tormentas eléctricas Global Storm Chasers Group, se ha preparado con el estudio e investigación sobre rayos y relámpagos, que, detalla, han hecho que México sea el país con más muertes por relámpagos.

Consciente del riesgo y de la importancia de conocer las medidas de seguridad ante tormentas eléctricas, Busqueta —quien carga todo el tiempo con su cámara y evita consultar la aplicación del clima— dice que aunque siente temor, la adrenalina es lo que lo impulsa a seguir con esta misión. “Es riesgoso porque estás expuesto, por ejemplo la de Ciudad Universitaria, yo creo que fue de las más peligrosas, porque ahí justo enfrente de la Biblioteca Central, pues está todo abierto”, comenta.

Sobre si en estos 12 años de trabajo ha podido identificar consecuencias del cambio climático en su práctica fotográfica, el egresado del New York Institute of Photography señala que aunque ha llovido más, el número de tormentas eléctricas ha disminuido con el paso del tiempo.