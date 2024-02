Mucha ternura es lo que han desatado las fotografías de Inti, la hija de Christian Nodal y Cazzu, la pequeña, nacida hace cinco meses fascinó a los cibernautas que apenas conocieron su rostro, pues los padres habían cuidado mucho recelo que no se filtraran fotos de la carita de su bebé.

El día miércoles, para celebrar el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, el intérprete de regional mexicano y la rapera argentina decidieron presentar a su hija con los millones de seguidores que tienen en las redes. Inti apareció en las redes en medio de sus papás, quienes la besaban en los cachetes. “Feliz Día del Amor y la Amistad”, escribió Nodal sobre la instantánea que se viralizó.

Además del par de fotografías que Nodal compartió del rostro de su hija, la cantante Cazzu posteó ocho imágenes más con las que queda más que demostrado el gran parecido que la bebé tiene con su padre.

“La Cazzu no pudo nada ahí, es igualita al papá”. “La oportunidad de volver a ver la cara de Nodal sin tatuajes”. “¡Se parece mucho a Christian, qué bendición!”. “Creo que es Nodal de bebé, ¿quién opina lo mismo?”. “Inti hermosa esperamos tanto en poder conocer tu carita bella, gracias @nodal @cazzu por dejarnos ser parte de su felicidad”. “Inti, quiero que sepas que tienes muchísimas tías alrededor del mundo que desde que supimos venias al mundo te empezamos a querer, ahora te has vuelto la princesa de este ‘fandom’ y la dueña de él. Tienes una estrella tan grande como la de tus padres, deseo que siempre seas feliz rodeada de amor y bendiciones siempre”, se lee entre los cientos de comentarios.

Los “me gusta” del álbum de fotos que compartió Cazzu de su hija suman en pocas horas más de un millón. Las felicitaciones, buenos deseos y bendiciones no han faltado en la ola de reacciones a la publicación de la cantante, quien ayer celebró un aniversario más de C14TORCE, una seguidilla de sencillos que viene sacando todos los 14 de febrero desde 2018.

Se disculpó con sus fans por no haberlo hecho el año pasado ni tampoco este 2024, pero pidió a sus seguidores que no perdieran la fe en ella. Cazzu disfruta su faceta como madre. No ha regresado a los escenarios desde que nació su hija y lleva una vida familiar y tranquila en Argentina junto a Nodal, quien estrenará disco en mayo y tiene programada una gira.