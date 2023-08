Cazzu confiesa que tiene miedo

Cazzu habló sobre cómo se prepara para la maternidad, faltando pocos días para dar a luz a su primer bebé con Christian Nodal. La estrella argentina habló sobre esta nueva etapa durante la sesión de fotos que hizo para la portada del mes de agosto que protagonizó para la revista Rolling Stone. “¿Cómo me preparo para la maternidad? Trato de tranquilizarme, tengo mucho miedo”, confesó.

La trapera, de 29 años, destacó que se ha sentido acompañada y respaldada por Christian durante su embarazo. Sobre si la llegada de su primera hija la ha inspirado para componerle un tema, Cazzu respondió que no aún. “No, todavía no le he escrito a mi bebé, probablemente lo haga”, compartió.

En la búsqueda de un equilibrio entre su vida profesional y personal, reconoció que todavía no sabe lo que viene para ninguna de sus facetas, pero prometió música. “Ni yo sé qué esperar de mí, la verdad, pero sobre todo música… Si me esperan, vuelvo”, declaró.