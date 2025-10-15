Cazzu, en la cima de la polémica

Cazzu está a punto de pisar uno de los escenarios más importantes de México: el Auditorio Nacional, donde se presentará por dos noches seguidas como parte de su gira Latinaje en Vivo.

Si bien esta no es la primera vez que la argentina visita nuestro país, sí es una de las más significativas para su carrera; basta recordar que los dos shows que ofrecerá fueros reportados como sold out, horas más tarde de que los boletos salieran a la venta.

Sin embargo, no todo es color rosa para la cantante; y es que, también la sigue una larga lista de polémicas en las que se ha visto envuelta por la relación que mantuvo con Christian Nodal.

Aunque esta situación la ha puesto en la cima del escándalo, no ha logrado empañar su trayectoria de casi diez años en la industria musical, lejos de eso la han convertido en un fenómeno del género urbano.

La fama llegó a su vida

Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, debutó en 2016 en redes sociales, donde compartía algunas de sus canciones. Un año más tarde, y con el lanzamiento de su disco Maldades, la fama llegó a su vida.

Su segundo EP, Error 93 la colocó como una de las voces femeninas más importantes del reguetón gracias a temas como “Bounce” y “Mucha data”, dos de sus más grande éxitos. Desde entonces fue llamada “La Jefa”, gracias a su voz y a que rompió barreras en un género dominado por hombres.

Nena trampa, del 2022, fue la cereza que el faltaba a su carrera. Un disco que la dio a conocer a nivel mundial. Pero, mientras su carrera subía como la espuma, Cazzu también se convirtió en el centro de los reflectores cuando, en mayo de ese mismo año, se dio a conocer su relación con Christian Nodal.