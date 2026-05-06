Cazzu estrena canción

La cantante argentina Cazzu sigue conquistando la escena musical internacional con el lanzamiento de su nueva canción “Perdón si no te llamé”, una pieza que reafirma su talento para fusionar música y narrativa visual y coincide con el pleno apogeo de su gira, con entradas agotadas en Estados Unidos y México, y que continuará por Bolivia y el debut en el Estadio 23 de agosto de Jujuy, su ciudad natal.

“Perdón si no te llamé”, que se inscribe dentro del universo de “Latinaje”, la etapa artística que combina raíces latinoamericanas, sensualidad y una atmósfera oscura, es una canción en la que se presenta una historia protagonizada por una figura de “viuda negra” que seduce, manipula y traiciona, explorando temas de deseo, poder y venganza.

Cazzu mezcla la instrumentación tradicional del sierreño moderno con su sello urbano, creando un sonido musical innovador, acompañado por un videoclip con fuerte carga cinematográfica, donde lo cotidiano adquiere un simbolismo profundo.