Cazzu explota contra Nodal

Cazzu respondió tajante luego que el equipo de Christian Nodal negara que el cantante pretenda frenar la iniciativa conocida como “Ley Cazzu”. “Me silenciaron legalmente y sobre todo injustamente. Lo hicieron exactamente para poder hacer esto: mentir y manipular”, escribió la argentina, quien aseguró que enfrenta asuntos que “Nada tienen que ver con la crianza”.

La trapera sostuvo que los conflictos han escalado: “Hojas y hojas de mentiras y delirios que se roban mi paz y mis recursos”. Además, afirmó que los ataques “han empeorado”, pero ahora no puede denunciarlos públicamente como antes.

Cazzu retomó incluso una frase del comunicado de su expareja: “Yo también espero el día que la historia se conozca realmente como es”.

A favor de las mujeres

La argentina, dijo, continuará respaldando proyectos que protejan a madres y mujeres. “Porque si a mí me pueden vulnerar, imaginen cómo se vulnera a las madres que no tienen ninguna manera de defenderse”.

La respuesta llega luego de que la representación de Nodal confirmara la existencia de un amparo, pero negara que busque detener el contenido de la iniciativa. Según su postura, pretende combatir el uso del nombre “Ley Cazzu” y una narrativa que considera falsa y perjudicial para Inti.

No obstante, la abogada Marcela Torres difundió el expediente, donde el acto reclamado aparece descrito como “la presentación y promoción de la iniciativa a nivel federal bajo la denominación ‘Ley Cazzu’”. Sandra Arreola, impulsora de la ley defendió que el centro de la propuesta son los menores: “El enfoque tendría que ser el menor, no lo que quieren los padres”.

El dato

La iniciativa plantea facilitar determinados trámites de movilidad de menores cuando exista abandono o incumplimiento reiterado de obligaciones de crianza y alimentos por parte de uno de los progenitores.