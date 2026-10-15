Cazzu habla de su vida con Nodal

La llegada de su hija Inti, fruto de la relación que tuvo con Christian Nodal, marcó un antes y un después en la vida de Cazzu, no solo en el ámbito personal sino también en el musical. El intérprete de “Botella tras botella” fue parte de esa transformación y la animó a explorar nuevas facetas como artista.

En una reciente entrevista con el canal argentino de Youtube Ruido y Sentimiento, la trapera recordó la relación que mantuvo con Nodal y “lo que parecía gestarse como una familia”. Una etapa que, en sus palabras, “supo ser en momentos muy valioso y muy amoroso”.

La música romántica que hacía el sonorense influyó en su apertura a otros estilos. “Mi compañero hacía música muy romántica y muy bonita”, expresó Cazzu, quien está acostumbrada a abordar emociones más intensas.

Para Julieta el apoyo que recibió en aquel entonces aún conserva su valor, incluso cuando algunas experiencias parecen quedar atrás con el paso del tiempo.

Clic con su público

La evolución que experimentó también impactó en la audiencia, pues Cazzu buscaba llegar al público masculino a través del trap, pero con el tiempo reconoció que muchas madres de familia también conectaban con sus canciones, así como con la honestidad y la presencia que intenta proyectar como artista. Esta perspectiva tomó forma en su álbum Latinaje. El disco incluye 14 canciones, entre estas “Inti”, dedicada a su hija, en la que la argentina expresa el amor que siente por la pequeña.