Cazzu, inmiscuida en triángulo amoroso

La cantante Cazzu está dando de qué hablar, aunque en esta ocasión no es por su pasada relación con Christian Nodal, sino por uno de sus bailarines con quien ha sido captada, pero lo más grave es que el susodicho está o estaba comprometido, pues su novia habría terminado la relación abruptamente.

Ignacio Colombara, bailarín de Cazzu, aparece en sus conciertos protagonizando momentos eróticos con la cantante como parte del performance del show, sin embargo, ambos fueron captados juntos en la calle, protagonizando un momento de cercanía, ella lo abraza por la espalda y se percibe una gran química entre ellos.

Las imágenes circulan en redes y apuntan a que dicho bailarín estaba comprometido con una bailarina llamada Clarita Videla Díaz, quien ha recibido decenas de comentarios en sus publicaciones de Instagram en las que le dan ánimos por la situación que está viviendo, el truene con Ignacio.

Clarita ya no tiene publicaciones con él, y a varias de las reacciones de sus seguidores les ha dado “me gusta” en señal de aprobación. En algunos de estos mensajes se menciona veladamente a Cazzu como la causante de la ruptura.

“Qué bonita eres y qué profesional. Aquí te apoyamos por lo que te hizo ‘fracazzu’. Tú eres más linda y con talento, te mereces algo mejor, no como otras que se victimizan para tener éxito”, fue uno de los comentarios que recibió.

La vinculan con Panini

En otro comentario comparan a la trapera argentina con Karla Panini, comediante mexicana conocida principalmente por haber sido la tercera en discordia entre Karla Luna y su esposo Américo Garza, quien actualmente es su marido. “Cazzu Panini te hizo el gran favor de quitarte una pulga de encima, te mereces algo mucho mejor”. “Me encanta que te levantes con esa actitud. Y tú calla lo que gustes, pero también ten la seguridad de que el día que gustes hablar, muchas te vamos a creer. Pues es tu historia, tu vida y eres la única dueña de tu verdad”, se lee entre las reacciones.