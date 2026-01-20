Cazzu lanza indirecta a Nodal

La cantante argentina de trap y urbano Cazzu volvió a estar en el centro de la conversación pública durante su presentación en la edición 60 del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María en Córdoba, Argentina, donde miles de asistentes presenciaron un comentario de la artista que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios de comunicación.

Antes de interpretar su tema “Otro como tú”, Cazzu hizo una declaración que muchos internautas interpretaron como una indirecta hacia su expareja, el cantante mexicano Christian Nodal, con quien mantiene un conflicto legal por la custodia de su hija. Durante el concierto, la cantante expresó ante el público: “A ver las palmas de las que se enamoran, como yo, de cualquier estúpido. Escuchen mis consejos”.

El comentario de la argentina no pasó desapercibido y fue captado por asistentes y espectadores en redes, quienes lo relacionaron con su historia personal con Nodal y su repertorio reciente, que incluye temas que muchos han asociado con su ruptura y experiencias amorosas pasadas.

Patria potestad

El momento se volvió viral casi de inmediato y reavivó el debate sobre la vida sentimental de Cazzu y su relación con el intérprete mexicano, especialmente en el contexto del proceso legal aún en curso por custodia, régimen de visitas y pensión alimenticia de su hija Inti.

La cantante interpretó un repertorio de alrededor de una hora que incluyó éxitos como “Piénsame”, “Jefa”, “Ódiame” y Balada malvada”, además de los temas más recientes “Con otra” y “Otro como tú”, los cuales han sido señalados por seguidores de estar relacionados con el trasfondo personal que rodea a la artista.