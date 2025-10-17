Cazzu le responde a Nodal

Cazzu ya no está dispuesta a quedarse callada y así lo expresó durante el segundo concierto que ofreció en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México como parte de su gira Latinaje. La argentina lanzó una indirecta muy directa a su expareja y padre de su hija Inti, Christian Nodal, quien horas antes aseguró a través de un comunicado que da millones de pesos para la crianza de la menor.

La trapera, quien antes de sus shows en México pidió al público parar el hate en redes sociales, leyó un mensaje en el que habló de la labor de las madres solteras, y aunque no dio nombres, el mensaje parece ser directo a Christian Nodal, quien está casado desde hace poco más de un año, con la también cantante Ángela Aguilar. “No recibo ayuda, recibo ataques. Antes yo pensaba que la paz se podía conseguir con silencio, pero el silencio muchas veces se contradice con la lucha y cuando recibí el apoyo de todos ustedes supe que tenía un refugio para seguir luchando. Cuando se trata de nuestros hijos nos tocan el punto más frágil, pero en la vida se puede ser frágil como una rosa o fuerte como una bomba”, expresó ante el alarido del público.

Enaltece la labor de las madres

Antes de que iniciar la canción “Inti”, inspirada en su hija, Cazzu remarcó el valor de las madres. “Cuando una es madre el amor de un hombre importa un carajo”, dijo, y consideró injusto darle lugar a algo oscuro en un momento tan bello como el que estaba viviendo con el público, pero enfatizó que era necesario que supieran que “esta lucha es de todas… Para ser combativas hay que tener mucho corazón”.