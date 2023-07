A pocas semanas de convertirse en madre, Cazzu sorprendió a sus seguidores al aparecer en la portada de la revista Playboy México en su faceta más sensual, y es que la trapera argentina se despojó de la mayoría de su ropa para demostrar que se encuentra en la mejor etapa de su vida, no solo porque pronto formará su propia familia, también porque cuenta con el apoyo y el amor de su pareja y su carrera profesional va en ascenso.

En una entrevista que ofreció al mismo medio, la intérprete de “Nada” explicó que aparecer en esta publicación siempre fue el sueño de su vida y si se atrevió a hacerlo ahora, no es solo porque quiera demostrar que, a pesar de los evidentes cambios de su cuerpo, sigue siendo la misma; también porque considera que es una manera de empoderarse y desmitificar al embarazo.

“Por mucho tiempo vimos al embarazo como una etapa dulce y tierna. En mi caso, yo sigo siendo la Cazzu que todos conocen. Me visto así, hablo de lo mismo, pienso lo mismo, me siento sexy y me resulta interesante mostrárselo a mi gente y representa exactamente lo que quiero representar para quienes me siguen”, dijo.

Respecto a las críticas que puedan generar estas fotografías, la novia de Nodal aseguró que aunque pueden llegar a importarle los comentarios en contra que recibe, lo que más le produce es duda, pues jamás entenderá por qué alguien quisiera atacar a otra persona. “El odio en redes tiene un origen muy desconocido para mí y lo considero un despropósito. A veces me daña, porque la gente puede ser muy hiriente, pero me genera mucha duda por qué una persona se siente tan movilizada negativamente por mi existencia, tanto que necesita expresarlo públicamente”, agregó.