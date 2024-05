Cazzu presagiaba el rompimiento

Tras el rompimiento entre Christian Nodal y la argentina Cazzu, las versiones sobre las causas de este “truene” que para muchos no se veía venir, tienen que ver con una infidelidad del cantante y hasta con un robo cometido en la casa que tenían en común en Argentina.

Esta versión dada a conocer en el país natal de la rapera parece tomar cada vez más fuerza, y mientras que en el perfil de Instagram de ella aún hay publicaciones en la que aparece con Nodal y en la que anunciaron el nacimiento de su hija Inti, en la cuenta del mexicano no hay rastro ni de Cazzu ni de su hija.

El intérprete de regional mexicano está en plena gira Pa’l Cora, mientras que Cazzu regresará a los escenarios con un par de conciertos en Argentina el 7 y 8 de diciembre, así lo anunció en sus redes sociales, donde el jueves pasado comunicó que tomarían caminos separados.

Sin embargo, días antes del anuncio oficial del truene, Cazzu compartió un misterioso mensaje que ahora toma relevancia. El 15 de mayo, ocho días antes de que Nodal y Cazzu destaparan su separación, la rapera argentina de 30 años compartió en X (antes Twitter) una publicación en la que anticipaba que a pesar de lo difícil que estuviera una situación, ella saldría adelante, eso sí, anticipó que lo que le faltaba de linda le sobraba de estúpida.

“Lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto”, dice el mensaje que aún sigue en sus redes y que generó que decenas de fans le escribieran comentarios alentadores destacando lo hermosa y talentosa que es, también preguntando qué es lo que le había hecho Nodal.

Precisamente con Inti aparece en una de sus últimas publicaciones, abrazando a su pequeña hija en el estudio musical. “Que me saquen todo menos vos”, se lee en el mensaje que sus fans también han comentado. “Nace una luchona gracias a un indeciso”. “Pues vengo del futuro y si se separaron”. “¿Le habrá pedido devolver todo el inmaduro? De ese se esperaría lo peor... Lo positivo es que tiene una hijita hermosa y se libró de tremenda cosa... Adelante ahora con más fuerza”, fueron algunas de las reacciones.

Hasta este martes, los involucrados no han salido a desmentir lo que se dice sobre las causas del truene, entre las cuales también figura Belinda y hasta Ángela Aguilar, quien fue invitada por el cantante en uno de sus recientes conciertos en Monterrey.