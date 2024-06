Cazzu publica foto con su hija Inti

Cazzu reapareció en sus redes sociales tras anunciar hace unos días su separación de Christian Nodal tras haber dado a luz a su hija Inti hace ocho meses y luego de estar juntos como pareja casi dos años.

El anuncio oficial del truene se da en medio de varias versiones que especulan el motivo de la separación, pues los cantantes solo anunciaron que tomarían caminos separados pero desde el amor y el respeto estarían juntos cuando se tratara de la hija que tienen en común.

Dieron a conocer el mismo mensaje que confirmaba la separación, sin embargo, la rapera argentina publicó un mensaje extra en el que dejó confesó tener fe que con el tiempo todo sana. “Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. Gracias. Todo sana”, externó.

Una semana antes de la separación, escribió algo que en ese momento muchos ignoraron pero que después tendría sentido, unas palabras en las que revela que habría sido engañada.

Los fans de la argentina, que no son pocos, le han externado su apoyo y apapacho moral tras la separación de Nodal. Una fan le escribió: “Desde que iniciaron se sabía que no iban a durar, más que nada por el inestable de Nodal. Y porque él ya lo había dicho, solo estaba buscando ser papá, no buscaba estabilidad ni una mujer a su lado. Lo bueno es que tomas tu camino aparte. Mucha fuerza y ánimo, Juli”.

Cazzu compartió una foto en sus estados de Instagram en la que aparece al natural, sin maquillaje, cargando a su hija Inti quien está recostada de lado sobre su pecho; la instantánea fue tomado en una cocina, tal vez en la nueva casa de la intérprete. Hace unos días compartió “su nuevo comienzo”, una foto en la que aparecían muebles de bebé en una habitación.

Esta nueva foto ha enternecido a sus fans, quienes la halagan y le dan ánimos en medio de versiones que señalan, cada vez con más fuerza, que Christian Nodal y Ángela Aguilar, ambos cantantes de regional mexicano, estarían comenzando un romance.