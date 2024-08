El pasado 12 de junio, la madre de la hija mayor de Nodal anunció que se alejaría de las redes sociales para dejar que la controversia se calmara. Sin embargo, un video de ella interpretando el tema “Como la flor” de Selena se ha vuelto viral.

En el video, Cazzu canta: “Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor… Con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marcho hoy, yo sé perder”.

La rapera fue vista recientemente en una fiesta infantil con su hija de 10 meses y apareció como invitada especial en un programa de televisión que se transmitirá en Youtube a mediados de agosto, según informó la página de fans @cazzuglobal en Instagram.

La interpretación de “Como la flor”, una canción que habla sobre un rompimiento amoroso, ha resonado con varios internautas, quienes han mostrado su apoyo a Cazzu por su ruptura con Nodal y el subsiguiente escándalo. Muchos han elogiado su fortaleza ante las polémicas que ha enfrentado.

Hasta el momento, Cazzu no ha comentado públicamente sobre la boda de Christian con Ángela, ni ha compartido información sobre el supuesto proceso legal con su ex por la manutención de su hija. Se especula que habría solicitado 2 millones 400 mil pesos de pensión, pero la cantidad se redujo a 123 mil pesos mensuales.