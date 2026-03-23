Cazzu responde al patriarcado

En medio de tanta polémica en su vida, Julieta Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, lanzó una serie de mensajes en sus historias de Instagram donde afirmó: “El patriarcado divide a las mujeres para sostener su poder”.

La argentina, quien fue invitada por el Congreso de Michoacán, para hablar sobre la Ley Cazzu que se promulgará en unos días en el estado, dijo que la rivalidad femenina no es casual. “Funciona como mecanismo político”, agregó Julieta como una lección directa a Poncho de Nigris, quien publicó una imagen donde se ve a Ángela Aguilar y a la propia Cazzu con guantes de box.

Con la congruencia como bandera, la cantante ha querido transformar su arte en una obra cargada de consciencia social para la que ha utilizado su ejemplo para debatir al respecto. “El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía”, escribió, haciendo una clara crítica a la falta de empatía de sus colegas cantantes a la hora de escribir el tema “Rosita”, en el que tomaron como ejemplo a su ex, Christian Nodal, para crear la estrofa más famosa.

Canción

Fue precisamente con esta canción con la que la intérprete ejemplificó el pacto patriarcal y la protección masculina garantizada a los hombres. “La obra se llama ‘La legendaria camaradería entre varones’. Un tema del cual podría hacer una tesis. En este mundo, en este género son, la mayoría, gente que negocia la hipocresía y lentamente se les va achicando la capacidad de ser sensibles, porque el yo los carcome”, escribió sobre el guiño que sus colegas le hicieron a su Nodal.

El caso de la trapera y su expareja se ha politizado al nivel de que, hace unos días, en el Congreso local del estado de Michoacán, la diputada del Partido Verde Ecologista, Sandra Arreola Ruiz, presentó la iniciativa Ley Cazzu, inspirada en la situación que denunció la argentina, quien en una de sus visitas a México, reveló que Nodal no le ha dado permiso a su hija Inti de salir de Argentina, razón por la que tuvo que solicitar un permiso especial a un juez.

“Me han invitado a ir a México para hablar sobre este tipo de problemas”, explicó.