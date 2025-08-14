Cazzu traza narrativas femeninas

El perreo puede ser placer, identidad y también política. Así lo planteó Cazzu, quien veía en este baile una forma de reapropiarse del cuerpo y cuestionar la manera en que la industria y la sociedad habían enseñado a las mujeres a complacer a otros antes que a sí mismas. Para explicarlo, recurrió a la experiencia íntima y a cómo, desde los primeros encuentros, muchas mujeres aprendían a ceder antes que a disfrutar.

“Empieza por la percepción del cuerpo como nuestro, empezando por la primera experiencia sexual de tu vida; la mayoría la recordamos como algo feo, porque ya desde ese momento sabíamos que estábamos aquí para complacer a un otro”, expuso la cantautora argentina. “Siento que el perreo genera placer cuando lo bailamos, y es una palabra linda para después pensarlo políticamente puesta en el cuerpo de uno”.

Cazzu presentó Perreo: una revolución, libro en el que reflexiona sobre el género urbano y aborda temas como machismo, feminismo y sexualidad. “Me alegra que cuando leen mi libro pueden escucharme hablar como lo hago ahora, quizás un poco más desarrolladamente y mejor, porque uno siempre piensa mejor cuando escribe”, comentó.

La obra, aclaró, no está dirigida solo a las mujeres, sino que invita también a los hombres a acercarse y reflexionar. Recalcó que el feminismo es una forma de vida para las mujeres que buscan la igualdad.

“Para mí era muy importante acompañar mis palabras del contexto: ¿qué es ser feminista? Eso es lo que mucha gente se pregunta, y piensa que somos como una horda iracunda de mujeres, tratando de destruir el mundo; en realidad somos un movimiento que busca la igualdad de condiciones y oportunidades para todas, todos”, añade.

La artista incluyó en su libro a otras mujeres presentes en la industria musical urbana, como Nathy Peluso y Tokischa. “Todas tenemos las mismas problemáticas, pero las encaramos de maneras diferentes, y cada una hace su camino, pero todas estas mujeres han hecho aportes muy importantes, algunas desde un lugar más político, otras desde un lugar más incómodo y otras desde un lugar más del éxito rotundo; me enorgullece saber que tengo colegas como ellas”, reflexionó.