Christian Nodal y Cazzu se encuentran bajo el ojo público debido a una supuesta infidelidad que alimenta los rumores de la separación de los cantantes.

Un mensaje en X que Cazzu publicó la noche del 15 de mayo desató aún más especulaciones de la crisis matrimonial. “Lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto”, expresó.

Nodal posó muy sonriente junto a una cantante llamada Etevie, luego de que se presentó en Summer of Mexicana de Tequila Don Julio, lo que desató polémica entre sus seguidores, quienes de inmediato lo empezaron a cuestionar. Cabe destacar que ambos famosos preparan sus giras musicales.