Cecilia Galliano, cansada de rumores

El nombre de Gabriel Soto volvió a estar en el centro de la conversación, esta vez por los comentarios de Cecilia Galliano, quien fue abordada por la prensa luego de que Irina Baeva señalara que su separación del actor se debió a engaños por parte de él. A mediados de 2024, tras meses de especulaciones, Baeva y Soto confirmaron su ruptura.

En ese contexto, Galliano fue señalada como la “tercera en discordia”, ya que se le veía con frecuencia junto al actor mientras compartían escenario en El precio de la fama. Ambos negaron los rumores de un romance. Tiempo después, Irina insinuó que las traiciones fueron evidentes, lo que volvió a poner el foco sobre la actriz argentina. “No me interesa lo que me están preguntando”, respondió Galliano.

Durante un encuentro con la prensa, difundido por el canal de Youtube Qué Buen Chisme, Galliano reaccionó visiblemente incómoda ante las preguntas. Primero negó que sus publicaciones en redes sociales fueran indirectas dirigidas a Soto. “Les queda a muchos hombres. Fui la voz de muchas mujeres. Que se ponga el saco quien quiera”, afirmó.

Respecto a las declaraciones de Irina, respondió: “No vi nada. Acabo de regresar de Argentina, donde estuve con mi mamá, y llevo un par de años pasando un momento difícil. Créanme que lo que menos me interesa es lo que me están preguntando. Con todo el respeto del mundo”.

Cuando se le preguntó si sentía empatía hacia Baeva por haber sufrido violencia psicológica, Galliano fue clara: “La empatía no es por ser mujer u hombre, sino por ser humanos. Y como no tengo ni idea de lo que pasa, no tengo por qué ser empática con alguien de quien no sé nada”.

La actriz aseguró que está enfocada en su trabajo, en la salud de su familia y en sus hijos. Evitó hablar de su relación actual con Soto, pero dejó una frase que resume su postura. “Yo bailé en un baile al que no me habían invitado, es diferente. Pero por eso no quiero seguir bailando en este baile”.