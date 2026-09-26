Cecilia Galliano juega a ser cupido

Cecilia Galliano disfruta desde hace años de una feliz soltería. Aunque asegura estar abierta al amor, por ahora nadie se ha animado a hacerle de Cupido. Y, curiosamente, parece que a ella se le da mucho mejor conseguir pareja para los demás que encontrarla para sí misma. “Nunca he tenido una amiga que haya sido mi cupido, pero me encantaría y las activo por favor a todas para que se pongan a buscar, pero yo sí lo he sido”, dice con picardía Ceci, como le dicen sus fans.

Esa experiencia le abrió la puerta a El túnel del amor, reality que se estrena en ViX y donde funge como una especie de celestina para 10 parejas de amigos. En la dinámica, uno de ellos deberá confiar en el otro para conseguir la mejor cita y, quizá, encontrar al novio o la novia que tanto buscaba. “Lo interesante es que al principio comienzan a trabajar para su amigo o amiga, pero con la convivencia, que es 24/7, empiezan a ver que a quien iban a presentar les comienza a gustar a ellos, entonces es ahí donde deben ver qué pesa más, si la amistad o el amor”, explica.

A lo largo de 25 episodios, que se estrenarán en bloques de cinco cada viernes, los espectadores serán testigos de cómo estos amigos son separados por casas. Un túnel será el punto de encuentro donde tendrán lugar las actividades, citas y conexiones.

La conductora advirtió que habrá además una habitación llamada “Deseos”, donde no habrá censura.

Experiencia

Para Ceci, fue un regalo haber sido elegida como anfitriona del reality, pues a sus 44 años asegura mirar el amor con mayor claridad y sin tanto drama. “Hoy, que tengo una hija de 25 años, vivo el amor de una manera más libre, sin prejuicios”, expresa.

También destaca la dinámica del programa, que permite a los concursantes contar con honestidad sus historias, mientras disfrutan, sienten y viven la experiencia. “En este ‘reality’ ni me acordé que había cámaras. Aquí estaba la Ceci mamá, la tía, la amiga, etcétera”, dijo.