Por el momento, Cecilia Galliano y Gabriel Soto no sostienen ni una amistad, así lo compartió la conductora, quien prefirió alejarse del actor al darse cuenta de que seguir cerca de él no le traería nada bueno, pues se trataba de algo tóxico que no estaba dispuesta a vivir.

Tras la polémica separación de Soto e Irina Baeva, mientras la rusa atravesaba por unos de sus peores momentos como protagonista de Aventurera, Gabriel y Cecilia triunfaron en los escenarios trabajando juntos en la puesta en escena El precio de la fama.

Por su cercanía y la química que se percibía entre ellos, muchos pensaron que la amistad se había convertido en otra cosa; sin embargo ellos lo negaron y evadieron muchas veces las preguntas que los vinculaban como pareja. Galliano dijo en varias ocasiones que Irina no era su amiga pero Gabriel sí, por lo que lo apoyó en su mediático truene y varios pensaron que entre la argentina y Soto por supuesto que se estaba cocinando un romance.

Gabriel Soto no la mueve

Cecilia Galliano se preocupa porque muy pronto se quedará solo cuando sus dos hijos emprendan sus proyectos personales alejados de ella, por lo que en su encuentro con la prensa, tras ser partícipe de la conferencia por la obra Brujas, Galliano se sinceró otra vez sobre el tema Gabriel Soto.

La conductora de 43 años dejó claro que hay muchas más cosas que le preocupan o que ocupan su pensamiento, pero no Gabriel Soto, y sin confirmar si entre ellos hubo o no una relación sentimental, declaró sobre su distanciamiento: “No me gustan los pleitos, no soy una mujer de pleitos; siento que era demasiado tóxico para mi gusto y preferí alejarme”.

Cuando la prensa la cuestionó sobre cómo se sintió tras decidir alejarse de Gabriel Soto, o que si tuvo que tomar terapia, Cecilia expresó: “Cero, ¿tú crees que le voy a dedicar tanto tiempo? Cero le di importancia”.

La conductora, que tiene en puerta varios proyectos, reiteró que ella se aleja de todo lo que no le hace bien, a pesar de que en el caso de Gabriel, hay una amistad de más de dos décadas. Sobre esa amistad con Gabriel Soto, dijo que ésta se retomará cuando tenga que ser. “¿para qué forzar cosas?”, señaló despreocupada y convencida de que cosas deben de fluir. “Este tema no me mueve”, reiteró ante la insistencia de la prensa sobre el distanciamiento con Gabriel Soto, el cual se dio en diciembre. Por cierto, Cecilia Galliano borró varias fotos que tenía con el galán de telenovelas.