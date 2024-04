La actriz argentina Cecilia Roth ha solicitado ayuda a la comunidad iberoamericana cinematográfica, luego de las medidas anticulturales que ha implementado Javier Milei, actual presidente del país. En las últimas semanas, el mandatario ha retirado apoyos a instituciones culturales gubernamentales, en las que el cine, donde ha hecho Roth carrera, ha sido afectado.

La declaración se dio durante un breve encuentro con la prensa internacional, tras recibir simbólicamente el Premio Platino de Honor a su trayectoria, pues el físico le será entregado durante la ceremonia oficial.

“En este momento Argentina está pasando por un momento complicado, la cultura en general está en un punto, y no quisiera usar una palabra fea, pero casi de expulsión de todas y todos aquellos que nos dedicamos a esto”, dijo Roth.

“Son enormes cantidades de familias, no solo de quienes se ven en pantalla, sino detrás de ella. Y quiero que esto se sepa en Latinoamérica y España, es un pedido de ayuda. Cada vez es más beneficioso económicamente el cine argentino y sus series son de interés masivo no solo en Argentina. Para cierta política el cine es malo y no lo ve nadie y aquí estamos diciendo lo contrario”, subrayó.

Trayectoria

La bonaerense cuenta con una filmografía cercana a las 100 producciones para cine y televisión, como Todo sobre mi madre, por la que en su momento logró el Goya español; Martín (Hache), por la que triunfó en La Habana, y la serie Epitafios.

Los Premios Platino Xcaret, son promovidos por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), junto con la Federación Iberoamericana de Producción Cinematográfica y Audiovisual (Fipca), contando con el apoyo de ONU Turismo, ICAA, las Academias e Institutos de Cine iberoamericanos.

En esta undécima edición la presencia argentina es grande en las nominaciones, en filmes como Blondi, de Dolores Fonzi, y series tipo División Palermo. “Hay que estar atentos porque quizá el año que viene no tengamos ningún representante porque este año no se hará ninguna película”, alertó. “El cine apoyado no quiere decir que tengan subvenciones, todo se devuelve (en impuestos), la idea que está instalada es que somos parásitos vinculados con el Estado y lo que deberíamos hacer con los Platino es tratar de modificar esa idea dura, cruel e injusta, nosotros sabemos lo que significa hacer una película, pero como somos tan vulnerables nos destruyen”, destacó.

Pero terminó con un mensaje positivo, pensando en la resistencia que siempre ha tenido la cinematografía local. “Estoy segura que esto también pasará, pero estoy segura que con la ayuda de ustedes, mucho más”, apuntó.