Cecilia Suárez recibe homenaje

“Antes que nada, quisiera saber si la persona que se cayó está bien”, dijo Cecilia Suárez tan pronto agarró el micrófono del Teatro Juárez, donde recibió un homenaje nacional por parte del Guanajuato International Film Festival (GIFF).

La actriz de Sexo, pudor y lágrimas y La Casa de las Flores se refería a un fotógrafo que, casi enfrente de ella y de manera accidental, cayó al foso del escenario de unos dos metros de altura, pero que reportes oficiales aseguraron no tuvo problemas.

Suárez estaba feliz. Sabía que, durante la también inauguración del GIFF, recibiría La Cruz de Plata por parte de la Filmoteca de la UNAM, que se hace con los restos ese metal que se desprende del proceso de revelado de las películas. “Te pueden dar 8 mil pesos por ella”, bromeó Hugo Villa, director de la Filmoteca, al momento de la entrega.

La tampiqueña llegó acompañada de su hijo Teo, al que reconoció como su motor en la vida. Al tiempo que aceptó que la maternidad volvía cursi a las mujeres, recordando las palabras de María Félix. “Me sentí muy feliz y sabiendo que de los nervios que me iban a dar, escribí algo por si no podía decir nada”, dijo Suárez.

Agradecimientos

“Una tiende a pensar que cuando uno recibe un homenaje se debe tener determinada edad, y yo suelo pensarme mucho más joven de lo que en realidad soy (risas); ya en serio, el camino de una actriz y actor no se puede entender sin el esfuerzo colectivo”, subrayó para agradecer a todos quienes la han acompañado en su carrera.

Cecilia debutó en cine en 1999 con Sexo, pudor y lágrimas, a la que siguieron otras como Todo el poder, Un mundo perfecto y Elvira, te daría mi vida, pero la estoy usando. Como activista ha estado siempre en favor de las mujeres y hablado del tema en la Organización de las Naciones Unidas.

Consideró que ante los turbulentos tiempos que se viven, solamente el esfuerzo colectivo ayudará a salir adelante. La actriz Irene Azuela (Como agua para chocolate) quien recordó tenía miedo de compartir set con ella, pero una broma la tranquilo y Ernesto Contreras, su director en Párpados azules y Las oscuras primaveras, hablaron en el acto.