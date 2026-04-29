Celali convoca a concurso de dibujo

El Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali), a través de las casas de cultura de Chamula, Chalchihuitán, Pantelhó y Zinacantán, convoca al Concurso de Dibujo y Pintura Infantil Colores de mi Pueblo: Fiestas y Tradiciones.

La actividad está dirigida a la comunidad infantil de las casas de cultura de los municipios mencionados.

Bases

La convocatoria precisa que los trabajos serán elaborados en papel cascaron de 1/8 o con medidas 28 centímetros de alto por 35 de largo, con técnica libre.

Apuntan que las propuestas deberán ser inéditas y no haber participado en ningún otro certamen. Puntualizan que habrá una sola categoría que incluirá a niños de 6 a 12 años de edad.

Asimismo, establecen que los interesados podrán inscribirse con una sola obra, que será calificada con base en la capacidad técnica, estética y conceptual por un jurado experto en el tema. La recepción de los trabajos tendrá como fecha límite el día 5 de junio del 2026, en las oficinas de las casas de la cultura ya mencionadas.

Añaden que todas las piezas deberán contar con su respectiva ficha técnica, que deberá incluir la siguiente información: título de la obra, técnica, medida, autor, edad y casa de cultura proveniente.

Para reconocer el talento de los participantes se brindará un estímulo económico a los tres primeros lugares, mientras que para las menciones honoríficas se otorgarán reconocimientos especiales a aquellas obras que sobresalgan por su narrativa y creatividad cultural.

Los resultados serán dados a conocer en la página oficial del Celali. Cabe resaltar que este certamen es organizado mayormente por el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, con el apoyo del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas.

El concurso tiene como objetivo fomentar la expresión creativa de la niñez, en un espacio de exploración artística que permita reconocer, valorar y difundir la riqueza de las fiestas y tradiciones de las comunidades, fortaleciendo su identidad cultural y el orgullo por sus raíces a través de las artes.