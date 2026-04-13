Celebra 40 años de irreverencia

Regina Orozco es una de las artistas que pueden hacer de una situación dramática una comedia, no solo por la irreverencia que la caracteriza, también porque la puede musicalizar a través del cabaret. “Las injusticias las hacemos farsa, un delirio donde ponemos a las víctimas y a los victimarios y hacemos toda una interpretación; también se basa en mis partes oscuras, en lo que yo he sufrido, por ejemplo, discriminación por la gordura”, explica.

El cabaret ha estado con Regina Orozco desde los 19 años, cuando estudiaba en el Centro Universitario de Teatro (CUT) y una compañera le dijo que Jesusa Rodríguez necesitaba a alguien que cantara ópera; fue ahí que supo lo que era este género. “Yo venía de hacer farsa con Hugo Argüelles, que era un maestro en la materia y me dijo que tenía aptitudes para ello, en ese momento no se manejaba mucho el término de cabaret, pero lo intuí e inmediatamente comencé a hacerlo y ya llevo 40 años”, externó.

Un sitio conocido

Esa pasión y amor que Regina siente por el cabaret la ha vertido en el espectáculo Canciones que me regresan al vicio que presenta en el Teatro Bar El Vicio, recinto que es muy especial para ella, porque fue ahí donde hizo sus pininos.

“Hice un repertorio junto al pianista Baldomero Jiménez que retrata todo lo que he vivido ahí, y de invitado especial estará Fernando Rivera Calderón. Habrá temas de mis primeros discos, también algunas de Silvio Rodríguez, otras que hice para la comunidad LGBT+”, detalla. “Voy a contar chismes, porque en ese lugar besé a políticos que ahora me arrepiento; también ahí vi los inicios de Lila Downs, de Natalia Lafourcade, de Julieta Venegas”, añade.