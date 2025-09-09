﻿﻿
Celebra 50 años de Born to Run

Septiembre 09 del 2025
El cantante Bruce Springsteen celebró los 50 años de uno de sus álbumes más recordados: Born to run. Para festejar, “The Boss”, como es conocido el también compositor, junto a otros panelistas, entre ellos exmiembros de su banda E Street, periodistas, fotógrafos y académicos, se reunieron en un simposio en la Universidad de Monmouth en West Long Branch, Nueva Jersey, organizado por los Archivos y el Centro de Música Estadounidense de Springsteen, de acuerdo con el sitio The Hollywood Reporter.

Ahí exploraron la importancia histórica del álbum que lanzó canciones como “Thunder road”.

