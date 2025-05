Celebra 50 años de trayectoria

Gloria Estefan reafirmó por qué es una de las estrellas más grandes de la música latina a nivel mundial con su presentación en los American Music Awards 2025. La cantante, que celebró 50 años de trayectoria, ofreció una presentación especial en la gala de los AMAs.

Vestida con un conjunto negro con detalles brillantes y mangas de plumas, Estefan interpretó un medley de tres de sus más grandes éxitos, iniciando con el sencillo de 1987 “Rhythm is gonna get you”. A este le siguió “La vecina (No sé na)”, lanzado este año y con el que puso a bailar a la mismísima Jennifer López, quien fungió como conductora de la velada.

Uno de los momentos más destacados ocurrió durante la interpretación de “Conga”, su canción más representativa. Y es que se tomó unos segundos para celebrar que el tema cumple cuatro décadas de vida. “Feliz cumpleaños número 40, Conga. ¿Sabes qué? Todavía lo tienes”, dijo en alusión a la permanencia del tema en la memoria colectiva del público.

Entre los artistas que también formaron parte del evento estuvieron Janet Jackson, quien recibió el reconocimiento Ícono; Rod Stewart, homenajeado por su trayectoria artística, y otros intérpretes como Becky G y Benson Boone.