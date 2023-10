Celebra aprobación de ley contra la trata

La cantante Gloria Trevi acudió a la Cámara de Diputados para celebrar la aprobación de una ley en contra de la trata de personas, la cual desde hace diez años no tenía cambios de fondo y consideró que le hubiera gustado que existiera este tipo de legislaciones cuando ella era adolescente.

“Si esta ley hubiera existido cuando yo tenía 15 años, nosotros no hubiéramos pasado por lo que pasamos, por eso es tan importante que esta ley no nada más se apruebe, sino que vaya para adelante y que tenga todos los presupuestos para los refugios y todo el apoyo de la justicia, de la policía”, declaró.

“Estamos hablando de vidas de personas que matan a toda su familia, a la esposa y a los hijos, yo nada más soy un granito de arena, mi presencia aquí no es para colgarme ninguna medalla sino porque sé que para bien o para mal van a hablar y el hecho de que se pongan este tema en la mesa criticándome o apoyándome, es lo importante”, aseguró.

Asimismo, explicó que esta aprobación de ley no hubiera sido posible sin la voz de muchas mujeres que luchan todos los días por combatir diferentes tipos de violencias y ellas, dijo, son las que han abierto este camino. Esto marca un antes y un después en la protección y acompañamiento a las víctimas, consideró, por lo que se sintió conmovida por las mujeres que han logrado estos cambios y que han decidido no quedarse calladas.

“Ellas me inspiraron a contar mi historia en una serie que logró conectar con las audiencias (‘Ellas soy yo: Gloria Trevi’) y permitió visibilizar más todavía varias de las problemáticas que viven millones de mujeres en nuestro país y que al verla pudieron reconocerse y actuar”, agregó.

Esta nueva ley en proceso informó que es incluyente y además de incrementar sanciones, protege mejor a víctimas y testigos de estos delitos. También aborda delitos de explotación y trata que ahora se hacen por redes sociales y celulares; en las penas por trata o abuso no se va a hacer distinción de género, religión ni orientación sexual.

“Yo soy una sobreviviente y nada me motiva más que otras mujeres no vivan lo que yo y muchas otras más hemos vivido. Las mujeres que salen año con año a levantar la voz, a luchar, a pedir justicia, a pedir ni una menos, son las que se llevan esta victoria, son las que me motivaron a mí a contar mi historia en una serie”, señala.

“Porque yo no necesitaba hacerlo, yo ya estaba bien. Sin embargo, me di cuenta de que era necesario visibilizar y yo poner mi granito de arena. La gente sabía que esto sucedía, pero se quedaban tallados. Para mí no ha sido fácil exponerme a ese tipo de comentarios ni a las críticas, pero lo hago con todo el amor del mundo por esas mujeres que año con año han luchado y que me inspiraron a contar mis defectos, mi vulnerabilidad y lo expuestos que estamos los seres humanos”, externó.