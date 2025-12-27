Celebraciones en diferentes culturas

Faltan pocos días para que termine el año y arranque el 2026 al menos en el calendario gregoriano introducido a través del cristianismo en el siglo XVI. No obstante, algunas culturas celebran el Año Nuevo durante otros momentos. He aquí algunas de estas festividades.

El conocido Año Nuevogregoriano

Comienza el 1 de enero y marca el primer día del calendario gregoriano. Esta conmemoración suele estar marcada por ritos y ceremonias que simbolizan desechar el año viejo y celebrar por el año venidero, pero pueden variar de acuerdo a cada país.

Celebraciones del AñoNuevo chino

El Festival de Primavera está ligado al calendario lunar, por lo que la fecha exacta varía año a año en los calendarios occidentales. Este festival es típico de China y de otros países asiáticos y cuenta con diversos rituales relacionados, como limpiar las casas para eliminar la mala suerte, vestir de rojo y tirar fuegos artificiales para ahuyentar a los malos espíritus, completa la Enciclopedia Britannica. En 2026, el Año Nuevo Chino comenzará el martes 17 de febrero.

Un Año Nuevo para300 millones de personas

El Nouruz, día del equinoccio de primavera, es una fiesta ancestral que marca el primer día de la primavera, el comienzo del año nuevo y la renovación de la naturaleza, señala la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La celebración se lleva a cabo por más de 300 millones de personas en Asia Central, los Balcanes, el Cáucaso, la cuenca del Mar Negro, Oriente Medio y otras regiones. Y se celebra desde hace más de 3000 años, de acuerdo con el organismo internacional.

Durante dos semanas, aproximadamente, se realizan ritos, ceremonias y eventos culturales. Una importante costumbre característica consiste en reunirse para comer con la familia y allegados en torno a una mesa adornada con objetos que simbolizan la pureza, la luminosidad, la vida y la prosperidad, señala la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco

Diwali, la celebraciónde los nuevos comienzos

El Diwali o Festival de las Luces es una celebración hindú que se realiza anualmente durante cinco días y está centrada en el nuevo comienzo. la fecha de conmemoración cambia anualmente, aunque generalmente se realiza entre octubre y noviembre y tiene lugar en amavasya (luna nueva), la noche más oscura del calendario hindú. Según la ONU, Diwali representa la victoria del bien sobre el mal y de la luz sobre la oscuridad. Dependiendo del lugar de celebración, pueden variar las costumbres. Aunque es común que las personas adoren a Lakshmi, la diosa de la riqueza, y adornen sus hogares con arena de colores, pasta de arroz y flores.

Rosh Hashaná, elAño Nuevo judío

Otra celebración que da la bienvenida al año nuevo es Rosh Hashaná, o Año Nuevo judío. los practicantes del judaísmo siguen el calendario hebreo lunar. Por lo tanto, los días se cuentan de forma diferente.

En 2023, por ejemplo, la Nochevieja tuvo lugar en septiembre. Este es un periodo de reflexión para expiar cualquier maldad durante el año y perdonar a los demás. Se toca un shofar, trompeta de cuerno de carnero antes y durante Rosh Hashaná, y al final del periodo, lo que sirve como un llamado a inspirar el examen de conciencia y el crecimiento para el próximo año.

Además, es tradición que la gente no trabaje y participe en ceremonias especiales en sus sinagogas. En 2026, el Año Nuevo Judío comenzará al atardecer del viernes 11 de septiembre y se extenderá hasta el anochecer del 13 de septiembre.