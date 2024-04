Celebran 11 años de Mimeógrafo

Para celebrar el 11º aniversario de Mimeógrafo M. C. Revista se organizó un programa especial que se desarrolló en las instalaciones de Café Urbano, en esta ciudad.

A las 16:00 horas, el acto comenzó con la mesa de lectura conformada por Mariana Morales, Jorge Solís Cisneros, Jacob Pérez Toledo y Marlene Pacheco. Posteriormente fue el turno de Francisco Zúñiga, Diana Ramírez, Irving Antonio Aréchar y José M. González, mientras que en la tercera mesa participaron Julio Solís, Alejandro Licea, Victoria Sáenz y Antonio Reyes Carrasco.

Además, Santana García presentó el libro Uroboru; Juan Carlos Mejía y Alejandro Ramírez dieron a conocer Tzara, y Jorge Ever González y Alberto Vera comentaron Bestiario chiapaneco.

En entrevista, Mar Dientz, integrante de Mimeógrafo M. C. Revista, habló de lo que significan once años de la publicación.

Cuéntanos cómo se siente el equipo de Mimeógrafo al llegar a este 11º aniversario

Antes quiero agradecer el interés y la oportunidad de la entrevista que nos hace esta casa editorial Cuarto Poder. Y, bueno, once años representa un lapso relativamente corto, pero seguir vigente es algo que estimo del director general de la revista, quien inició este proyecto con una disciplina sobremanera y de la que hoy es posible mencionar a través de esta celebración.

El comité editorial está conformado por el director general, Óscar Uriel Rodríguez Cancino, y por tu servidora Mar Dientz, jefa de redacción, una dupla de jóvenes entusiastas que siente alborozo y se congratula por la recepción y validez que el gremio cultural ha expresado desde el primer ejemplar publicado de manera física en aquel mes de abril de 2013.

¿Cómo fue pensado el evento conmemorativo de aniversario?

Planeamos que fuera un encuentro grato, de convivencia y reconocimiento a quienes han respaldado el devenir del Mimeógrafo. Que este momento sea un evento y acto de reciprocidad dedicado a nuestros lectores y colaboradores. Ojalá pudiéramos devolverles más de lo mucho que nos han brindado con su arte.

¿Cuál ha sido el crecimiento de la revista?

Verás, en términos estadísticos el alcance de la revista nos apremia con la recepción de material artístico y literario de casi todo el continente americano, siendo nuestros mayores lectores México, Argentina, Chile y Brasil. Luego nos encontramos con las colaboraciones del otro hemisferio: España, Portugal, Francia, Polonia, Rumania, Inglaterra, etcétera, nacionalidades que creímos inimaginables de albergar entre las páginas del Mimeógrafo, pero que hoy es una realidad.

No obstante, nuestro interés es el acercamiento de este proyecto a las personas que no han encontrado la manera de visibilizar sus propuestas, ajeno al que se mide en cifras o monetización, pese a ser un proyecto autofinanciado; considero que ese es nuestro mayor crecimiento como línea editorial.

¿El propósito inicial de la revista ha cambiado en estos once años?

No, el concepto inicial se mantiene. Es cierto que en cuestiones de edición ha mutado respecto al diseño y tratamiento de los elementos gráficos y textuales para hacerlo de algún modo atractivo visualmente, pero la finalidad sigue intacta.

¿Qué encuentran los lectores en la revista?

Pueden encontrar un espacio libre, de recreación y divulgación cultural de artistas que poseen larga o incipiente trayectoria, y de diversas partes del mundo. Literalmente, la poesía y narrativa —en el género de novela corta y cuento— abarcan con mayor énfasis nuestras páginas, acompañadas de excelente fotografía y arte visual.

Es decir, la revista Mimeógrafo es un lugar de reconocimiento para quienes no han tenido la oportunidad de publicar sus creaciones o no han logrado conectar con el medio idóneo, dado a los procesos engorrosos de selección que, en algunos casos, ello representa, aunado a que el lector tiene la libertad de hacer de este medio una alternativa para ejercer su derecho a reflexionar, compartir y opinar sobre aquello que esté o no de acuerdo, de sentirse motivado por unirse a esta red electrónica y hacer una comunidad de iguales.

¿Quién o quiénes escriben en la publicación?

La convocatoria es permanente y pueden publicar todas las personas que cuenten con proyectos literarios, pictóricos, fotográficos y demás propuestas afines, sean inéditas o no. Sin embargo, se descartan aquellas que trasmitan un mensaje inapropiado, que inciten al odio, las que utilicen un lenguaje soez, o que no estén dentro de los criterios dictaminados.

¿Cuál es el mayor deseo que tienen para la publicación?

Óscar y yo deseamos que este proyecto abone para fomentar la lectura entre el lector casual o que está en ese proceso de autodescubrirse como lector, a la par de reforzar la creación artística y garantizar que las páginas de la revista continúen abiertas sin exclusión alguna.

Asimismo, que este medio sea un aliciente para aquellas o aquellos que se sienten rebasados por los múltiples escenarios que incitan a la violencia y la segregación, pues el arte también se subleva en todas sus expresiones.

En definitiva, deseamos lo mejor y el mayor de los éxitos a cada miembro que ha hecho de este proyecto un espacio fiable y referente local o internacional en la era digital.