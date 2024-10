“Si no hay libertad no hay innovación y si no hay innovación, no puede haber ningún cambio, no puede haber revolución tecnológica, no puede haber inversiones, todo se queda estático. Una sociedad sin innovación está condenada al fracaso”, expresó Ricardo Salinas, Presidente de Grupo Salinas durante la celebración del 20º aniversario de la iniciativa Caminos de la Libertad.

El evento estuvo presidido también por Ninfa Salinas, presidenta de Fundación Azteca; Sergio Sarmiento, presidente de Caminos de la Libertad, y el filósofo y economista Hans-Hermann Hoppe, quien fue galardonado con el premio Una Vida por la Libertad, por sus importantes contribuciones a la ciencia económica y a la forma en la que entendemos el origen de la libertad en la sociedad.

“Ha sido mi tarea probar de manera lógica que la institución de la propiedad privada es y siempre será, la base del mundo, el requisito indispensable, necesario para la paz, para las relaciones pacíficas entre las personas. Y, junto con la paz, la prosperidad, en una palabra, la civilización”, señaló Hans-Hermann Hoppe, considerado el representante más destacado del anarcocapitalismo, durante su discurso.

Para finalizar, Sergio Sarmiento enfatizó: “La razón por la que luchamos por la libertad es porque la libertad es dignidad. Es que como ser humano yo tengo el derecho de tomar mis decisiones y yo tengo el derecho de equivocarme también, y si me equivoco pagaré las consecuencias”.

Caminos de la Libertad nace por instancia de Ricardo Salinas Pliego, con el objetivo de promover la discusión sobre la libertad a través de distintos concursos y actividades, como foros de debate, conferencias, exposiciones y publicaciones, y así construir una sociedad próspera y justa.