Celebran 25 años de Criticón

Teatro UNAM invita al público a compartir su mirada en el XXV Concurso de Crítica Teatral Criticón, que este año otorgará 10 mil pesos a la crítica ganadora en la categoría fanáticos del teatro y 15 mil pesos en la categoría de especialistas, además de publicar los textos ganadores en las revistas Paso de gato (digital) y Punto de partida.

Fanáticos del teatro esta dirigida a quienes disfrutan de la experiencia teatral pero no tienen estudios ni prácticas relacionadas con las artes escénicas, las letras o disciplinas afines; y especialistas, destinada a personas relacionadas con las artes escénicas, la crítica o con estudios afines.

En ambos casos se busca una mirada propia y un análisis cuidadoso de los elementos que integran una puesta en escena.

Sobre los trabajos

Las críticas deberán ser inéditas y estar dedicadas a obras presentadas entre agosto y noviembre de 2026, producidas o coproducidas por la Dirección de Teatro UNAM que se presenten en alguno de sus recintos o en otros espacios por parte de otras instituciones; y obras programadas por la Dirección de Teatro UNAM que sean producciones de otras instituciones o compañías y que se presenten en alguno de sus recintos durante dicho periodo.

Entre las obras que pueden ser objeto de crítica se encuentran actualmente en cartelera Áyax, cuando un soldado dispara, El peso de las hormigas y Ubú Rey (Carro de Comedias 2026), en distintos recintos del Centro Cultural Universitario, además de La dignidad del insecto, en el teatro Santa Catarina, en Coyoacán. También pueden abordarse coproducciones como Algodón de azúcar y Django: con la soga al cuello, que se presentan en otros recintos.

Los textos deberán tener una extensión de mil 800 a 5 mil 400 caracteres con espacios, equivalentes a una y hasta tres cuartillas, tendrán que presentarse bajo un seudónimo y deberán apegarse al Código de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México que establece principios y valores para guiar la conducta de los universitarios y de quienes realizan alguna actividad en la Universidad. También participan textos realizados en dupla o colectivamente.

La recepción de trabajos está abierta del lunes 17 de agosto al viernes 27 de noviembre de 2026, a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). Un jurado integrado por personas reconocidas de la crítica teatral será responsable de seleccionar los textos ganadores, cuyo fallo será inapelable. Los resultados se darán a conocer durante febrero de 2027.