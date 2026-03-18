Celebran 25 años de Smallville

Michael Rosenbaum no se esperó mucho para levantarse de su asiento y lanzar la pregunta al público sobre Smallville: “¿Cuántas veces la han visto? ¿Una, dos, tres veces?”. Y cuando oyó la respuesta de muchas, de inmediato reviró: “¿Pues qué han estado haciendo con su tiempo”.

El Lex Luthor de la serie Smallville, que este año cumple el 25 aniversario de su estreno, demostró en La Mole, encuentro de cultura popular que se realiza en el World Trade Center (WTC), no es tan villano como se cree.

Estuvo con Tom Welling y Kristin Kreuk, quienes en la misma producción interpretaron a Clark Kent y Lana Lang, esta última un aparente amor del Hombre de Acero. “Estamos viendo de nuevo los episodios por un podcast que estamos haciendo y es raro”, confesó Tom. “Creo es una serie que puedes ver con tu familia, porque continúa y continúa”.

Smallville fue una producción de 10 temporadas que inició en 2001 y terminó en 2011. Era relatar la historia de Clark y Lex jóvenes, siendo amigos. “Para mí era importante no hacer referencia a otros supermanes y Clark de la historia, sino hacer una nueva línea”, compartió Tom con los presentes.