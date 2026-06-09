Celebran 45 años del Museo Tamayo

El Museo Tamayo celebra su 45º aniversario con un nuevo ciclo de exposiciones y un nuevo libro, adelanta Andrea Torreblanca, directora del museo, en entrevista.

Sobre “Tamayo horizontes”, refiere que una muestra muy íntima en la que el público podrá ver el “interés de Tamayo por los distintos géneros artísticos y por el color”. Esta exposición, curada por Juan Carlos Pereda, es la principal para celebrar el aniversario del museo fundado por Olga y Rufino Tamayo en 1981.

Tras un año de trabajo, también inaugura la exposición de la artista Fátima Rodrigo (Lima, 1987), titulada “Con todo y mi tristeza”, que consiste en una instalación en el patio del museo de un plató de televisión. “A ella le interesa la cultura visual y material que se vincula a la televisión y cómo ésta irrumpe en América Latina entre los 60 y los 80”, explica Torreblanca.

La directora añade que esta obra es resultado de una investigación que hizo Rodrigo en archivos de televisión mexicana. Torreblanca y la curadora Maco Sánchez Blanco, realizan una investigación casi arqueológica de la escena cultural de la década de los 80 y cómo los artistas abordaron el pasado prehispánico y la transición del país a la globalización. “Esta exposición surge con la idea de explorar la primera década del Museo Tamayo”, dice la directora y curadora sobre “Ante el eclipse. Arqueologías del arte en México”, cuyo título hace referencia al eclipse solar de 1991, el cual “marcó simbólicamente la transición hacia una nueva era”.

Artistas

Reunirá obra de Abraham Cruzvillegas, Ángela Gurría, Damián Ortega, Francis Alys, Juan José Gurrola, Manuel Rocha, Magali Lara, Mariana Yampoolsky y el propio Tamayo, entre otros artistas interesados en México. “Es una exposición que se aleja del México de los 80, el de la contracultura. Esta es una exploración alternativa”, dice Torreblanca.

Además de las exposiciones, que se inauguran el 10 de junio y estarán abiertas entre septiembre y octubre, publicarán un libro con cien obras emblemáticas de la colección del Museo Tamayo. “No tenemos un libro así, sobre la colección, desde hace más de 30 años”, afirma la directora, quien dice que habrá obras de Francis Bacon, Georgia O’Keeffe, Isamu Noguchi, Mathias Goeritz, René Magritte, Pablo Picasso, Mark Rothko, entre otros. “Una frase con la que inauguramos la celebración es ‘lo contemporáneo, desde el origen’. Es decir, plantear que el museo sigue vigente, que es de arte contemporáneo, pero sin olvidar que su colección nacional está conformada por artistas de los 60 y 70, que su fundador vivió casi todo el siglo XX, esto representa que el museo es el cruce de arte moderno y arte contemporáneo”, dice la directora.