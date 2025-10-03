Celebran 50 años de la Facultad de Música

En conmemoración de su medio siglo de existencia, la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), reconoce a quienes han contribuido a su consolidación. Para ello, se realizó una serie de actividades académicas, culturales y artísticas.

A lo largo de cinco décadas de formación artística y académica, la Facultad de Música se ha consolidado como un referente musical de excelencia e innovación en Chiapas y en México, consideró su director Desmo Martínez Espinosa.

Este 2 y 3 de octubre, se programaron eventos que contaron con la participación de docentes, estudiantes, egresados, personal administrativo y fundadores, en calidad de compositores, intérpretes y conferencistas.

A partir de las 10:00 horas hoy 3 de octubre, en el Auditorio “José Ruiz García” del Centro Universitario de Información y Documentación del campus, se realizó el concierto de la Academia de Cuerdas. Asimismo, se desarrollaron paneles históricos con la participación de personal docente y egresados. La jornada de actividades, cerró con la actuación de la Orquesta de Música Popular, dirigida por Manuel López y Arian Arias.

Previamente, también en el marco de los 50 años de fundación de la Facultad de Música, se realizó el II Coloquio de Investigación y Prácticas Musicales “Música, Investigación y Reflexión”. Este evento, incluyó talleres y conferencias, además de presentaciones musicales.