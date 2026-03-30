Celebran 50 años del Jardín Etnobotánico

Investigadores participaron en un conversatorio para abordar los 50 años del Jardín Etnobotánico del INAH, ubicado en el estado de Morelos y el cual, además de ser un epicentro de la investigación del patrimonio biocultural, es también un puente de resistencia cultural para la medicina tradicional de dicho estado.

El conversatorio contó con la participación de la bióloga Abigail Aguilar Contreras, pionera en estudios de herbolaria, quien señaló que en los años 70 este proyecto dio la pauta para que la academia volteara a ver la importancia científica de la flora medicinal mexicana.

Este jardín, explicó la especialista, es considerado el pionero de los actuales 26 jardines etnobiológicos del país.

La creación de este espacio legitimó el saber de las parteras tradicionales, integrándolas en redes de investigación y creación de herbarios que aseguran la transmisión de sus conocimientos curativos, explicó Aguilar.

El jardín cuenta hoy con seis colecciones vivas, un herbario, una colección de semillas y un área de propagación.