Por el centenario del natalicio del arquitecto Abraham Zabludovsky (14 de junio de 1924, Polonia), la Facultad de Arquitectura de la UNAM inauguró “Abraham Zabludovsky, 100 años”, una exposición que aborda el trabajo arquitectónico del también pintor, dividido en tres ejes: la vivienda, edificios públicos y edificios culturales.

Para mostrar una faceta más íntima del pintor, incluye una cuna que Abraham Zabludovsky diseñó para su hija Gina. La muestra, que se encuentra en la Galería María Dehesa Farías, a un costado del Museo Universitario de Ciencias y Artes, es resultado del trabajo de la Facultad de Arquitectura junto a la familia del arquitecto. En entrevista, Jaime Zabludowsky dio más detalles de la exhibición, y expresó que la arquitectura de su padre siempre tuvo el objetivo de perdurar en el tiempo y ser sustentable.

“Mi padre siempre decía que arquitectura que no perdura, no es arquitectura; tenía una preocupación para hacer una arquitectura que resolviera el problema de la vivienda y del espacio, pero que a la vez fuera sostenible, sobre todo en México, donde los edificios públicos no tienen recursos para mantenimiento o acabados finos. Él buscó una solución, la cual se encuentra en su trabajo, y es este concreto de mármol integrado como material estructural”, refirió Jaime Zabludovsky.

La exhibición está integrada por fotografías y maquetas de las obras más representativas del arquitecto, entre las que destacan el Museo Tamayo, El Colegio de México, las oficinas centrales del Infonavit, la Central de Abasto de CDMX y el Centro de Convenciones Chiapas.

Jaime Zabludovsky comentó que esta muestra es el inicio de una serie de festejos por los 100 años del nacimiento de su padre, fallecido el 9 de abril de 2003, y adelantó algunas de las actividades que se realizarán en los siguientes meses. “Habrá una serie de conferencias coordinadas por el arquitecto Felipe Leal en el Museo Tamayo y la publicación de una guía que aborde la arquitectura de Abraham Zabludovsky, en colaboración con Arquine y Miquel Adria”, indicó.