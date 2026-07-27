Celebran a El laberinto del fauno

Con una sonrisa y saludando en español, el director mexicano Guillermo del Toro llegó al Hall H de la Comic Con de San Diego 2026 para celebrar los 20 años de El laberinto del fauno, una de sus obras más reconocidas a nivel internacional.

Durante la presentación, el cineasta estuvo acompañado por el actor Doug Jones, la actriz Ivana Baquero y el director de fotografía Guillermo Navarro, con quienes recordó el proceso de creación de la cinta, desde la construcción del mundo de fantasía oscura hasta el impacto que tuvo la historia protagonizada por Ofelia.

Además, Del Toro anunció que la película tendrá un nuevo estreno en cines el próximo 9 de octubre con una versión en 3D y HDR, una restauración que, según explicó, fue realizada sin recurrir a inteligencia artificial.

Sin ayuditas

“¡Absolutamente nada de IA!”, comentó ante el público, lo que provocó risas y aplausos. “Lo que estamos protegiendo es la belleza y el poder redentor del arte. No se trata de quién se queda con el trabajo. Estamos protegiendo un legado artístico”.

El mexicano explicó que la conversión a 3D fue un proceso realizado de forma artesanal y con el tiempo necesario para conservar la esencia de la película. El aniversario de la cinta también estará acompañado por un documental sobre su proceso de creación, en el que participan figuras como Jacob Elordi, Charlie Day y Cate Blanchett.