Celebran a la primera infancia

Carriolas, risas, primeros pasos, palabras y miradas curiosas dieron forma a la cuarta edición de ¡Dah! Festival Cultural para Bebés, Niñas y Niños de Primera Infancia, organizado por la Secretaría de Cultura del gobierno de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural y la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil-Alas y Raíces. El evento se llevó a cabo el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo de 2026, en dos jornadas en las que el arte se vivió a través de los ojos de niñas y niños.

Desde las primeras horas del fin de semana, cientos de familias ocuparon los espacios del Pabellón de Cultura Comunitaria, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. ¡Dah! se integra como una propuesta que celebra el primer asombro y fomenta el acompañamiento sensible desde los primeros años de vida, con un enfoque que pone en el centro las experiencias artísticas significativas con bebés, niñas y niños de 0 a 6 años, al propiciar entornos en los que la exploración, la curiosidad y la interacción entre infancias y personas cuidadoras fortalecen vínculos y procesos de creación compartidos.

La programación ofreció de manera gratuita 52 actividades de narración oral, música, danza, teatro, juego escénico, instalaciones lúdicas y talleres sensoriales. La asistencia superó las expectativas y rebasó el número de registros previsto, lo que confirma el interés de las familias por espacios culturales diseñados para bebés, niñas y niños de 0 a 6 años.

En entrevista, la coordinadora nacional de Desarrollo Cultural Infantil, Guillermina Pérez Suárez, explicó que el término “¡Dah!” es una onomatopeya relacionada con el lenguaje con el que se comienza a explorar el mundo: “Puede ser nada y todo: para pedir, para compartir, para expresar alguna emoción”.