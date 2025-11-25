Celebran a las lenguas originarias

Miles de personas se reunieron el sábado 22 de noviembre de 2025, en el Zócalo capitalino, para presenciar la Fiesta de Culturas Comunitarias 2025 Yoltajtolli-Voces Vivas, con la que niñas, niños y jóvenes de distintas regiones del país celebraron la fuerza viva de las lenguas originarias a través de canto, poesía y creación colectiva.

La secretaria de Cultura, Claudia Curie, subrayó la importancia de la palabra como raíz de identidad y memoria, y reconoció el esfuerzo conjunto que hizo posible reunir a niñas y niños de 26 estados en 25 lenguas distintas: “La pluriculturalidad solo puede entenderse si nos acercamos a la musicalidad de las lenguas. Hoy presentamos un poema escénico con 25 lenguas, con niñas y niños orgullosos de su voz y seguros de su identidad”.

En 2025, señaló, se crearon 100 Cuicallis —Casas de Canto y Poesía—, en 46 municipios del país, como parte del trabajo conjunto entre la Secretaría de Cultura del gobierno de México y el INPI para fortalecer los procesos comunitarios y los derechos lingüísticos de la niñez indígena.

Labor comunitaria

La propuesta —resultado del trabajo colectivo de las y los participantes— se inspiró en la ceiba, árbol sagrado presente en diversas culturas mesoamericanas, cuya imagen simboliza las raíces, el tronco y la fronda como elementos de conexión entre territorio, memoria y vida.

Para la interpretación musical, se trabajó en conjunto con las agrupaciones comunitarias del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM), de Faros, Utopías, así como orquestas y coros de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), además de los Cuicallis: Casas de Canto y Poesía de la niñez indígena del INPI.

La Fiesta de Culturas Comunitarias Yoltajtolli-Voces Vivas concluyó con un llamado a escuchar y acompañar a las lenguas que nombran al país, consolidándose como una política cultural que articula territorio, memoria, comunidad y justicia social.