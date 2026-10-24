Celebran a Los monólogos de la vagina

Con teatro lleno y una función llena de risas y momentos emotivos, fue como el elenco del montaje Los monólogos de la vagina celebró 26 años de temporada, con la participación de 15 actrices en escena.

Cuando salieron al escenario Ana Karina Guevara, Carmen Muñoz, Celina Del Villar, Diana Lein, Irasema Terrazas, Janett Arceo, Kika Edgar, Laura Pérez Cisneros, Lorena de la Garza, Luz Aldán, Mariana Botas, Mariana Garza, Mariazel, M’balia y Ximena González Rubio, comenzaron dos horas en el que el público escuchó historias que invitaron a la reflexión sobre el significado que tiene la vagina para una mujer, no solo en placer, también en su concepción como persona.

Se pudieron ver grupos de amigas que reían con la actuación de Mariazel, que prestó su voz a una mujer que no conocía su vagina, o de Luz Aldán, que habló de la importancia de reconocerse poderosa, pero también lloraron con la narración de M’balia y Kika Edgar al hablar de la violencia que las mujeres viven en la guerra; poniendo al final al público de pie para aplaudir su trabajo.

El poder de la escena

“Hoy más que nunca nuestro planeta necesita de nosotros, del teatro, del arte escénico en vivo, y mantener una temporada 26 años es maravilloso. Los cambios que empezaron en el 2 mil, ahora están en el 2026, el poder nombrar que tenemos una vagina, que gozamos de las vaginas, que todos venimos de ella, gracias por permitirnos estar 26 años hablando de algo tan importante”, expresó Mariana Garza al final de la función.

El productor Morris Gilbert explicó que se dio la función 8253, de un proyecto que el 19 de octubre del 2000, día en que se estrenó en la Sala Chopin; tanto él como el director Jaime Matarredona, se preguntaban si lograrían llegar al año en cartelera, y hoy estaban festejando más de dos décadas.

Para esta fecha tan especial, fueron invitados Shanik Berman, Karla Berman, Óscar Uriel y Roberto Beck, como padrinos de este 26 aniversario, quienes reconocieron el trabajo que las actrices hicieron en el escenario del Nuevo Teatro Libanés, y la manera en que está obra los había impactado.