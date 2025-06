Celebran a Marco Antonio Muñiz

Feliz y emocionado fue como apareció en el escenario del Auditorio Nacional el cantante Marco Antonio Muñiz, quien recibió la noche un emotivo homenaje de parte de sus amigos y familia, para celebrar más de 70 años de carrera y su vida. “Adoro a este público hermoso, le doy todas las gracias del mundo, muchísimas gracias por estar con nosotros”, expresó el llamado “Lujo de México”, después de haber disfrutado más de dos horas de música, anécdotas y el aplauso de más de 9 mil personas.

La celebración inició pasadas las 20:30 horas, cuando Jorge Muñiz, hijo de Marco Antonio Muñiz, salió al escenario para saludar a la gente y a su familia que estaba en las butacas. “Bienvenidos a una fiesta para que ustedes disfruten, muchas gracias por tantos años de aplausos para este señor (Marco Antonio Muñiz), necesitábamos a una gran artista para conducir esta noche, un aplauso para Verónica Castro”, expresó Coque para darle la bienvenida a la artista.

Vestida de blanco y dorado, luciendo una cabellera platinada con violeta, Verónica Castro llegó sonriente ante el público, rompiendo de esta manera seis años alejada de la vida pública y profesional, para celebrar al lado de la familia Muñiz a su patriarca, con quien tiene una larga amistad. “Cada que me habla Coque me pongo a llorar, así que me van a tener que aguantar, es que no es lo mismo los tres mosqueteros que 70 años después”, dijo Verónica, después de haber recibido aplausos como bienvenida.

De inmediato el viaje por los recuerdos comenzó, la conductora hizo referencia a los inicios de Marco Antonio Muñiz con el trío los Tres Ases, para lo cual aparecieron en escena sus hijos Antonio y Rodolfo, y su nieto Axel Muñiz, quienes interpretaron “Sabor a mí”, “Historia de un amor” y “Estoy perdido”.

Un poco agitada, tal vez por la altura de la Ciudad de México ya que ella radica en Acapulco, Verónica habló también del paso del “Lujo de México” por la XEW; esto fue el preámbulo para que el primer invitado tomara el micrófono, este fue Francisco Céspedes, que interpretó “Cantar y bailar un bolero”. “Hace algunos años tuve el privilegio de darle esta canción a don Marco Antonio y no pude tener mejor padrino”, señaló el cantante cubano. Después contó que siendo un niño en Cuba, vio en la televisión al homenajeado y decidió que quería cantar como él, tiempo después entró a un concurso de talento y eligió el tema de Rubén Fuentes, “Para empezar el año”. “Canté ese tema y gané, muchas gracias don Marco Antonio por existir”.

Jorge Muñiz contó que Rubén Fuentes fue el compositor más cercano a su papá, por lo que también creo las canciones más representativas de Muñiz. Pero antes de que cantara, Jorge regaló un momento divertido cuando contó cómo una vez logró que Verónica Castro lo invitara a su programa, después de pedirle que le abriera un espacio pero ella se negara porque estaba muy “pedorro”, según palabras de Coque, pero gracias a que Raphael se enfermó él pudo ocupar ese espacio; entonces temas como “Qué murmuren”, “Escándalo”, “El despertar” y “La Bikina” se dejaron escuchar.