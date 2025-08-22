Celebran a Margit Frenk por sus 100 años

Es verdaderamente maravilloso, afirma Gonzalo Celorio, director de la Academia Mexicana de la Lengua, que hayan podido celebrar el centenario de Margit Frenk en vida.

“Esto es algo que no ocurre casi nunca, de manera tal que estamos en la Academia muy contentos de haber hecho este homenaje y este reconocimiento a una labor verdaderamente fecunda, larga, diversa, pero al mismo tiempo que diversa, concentrada en sus estudios de carácter filológico, particularmente sobre la lírica popular hispánica, que me parece que esa es una de las grandes aportaciones de Margit Frank”, externó.

El escritor es coordinador del Homenaje a Margit Frenk en su centenario, que le rindió la Academia Mexicana de la Lengua (AML), en una transmisión en sus redes sociales. En el evento abordaron sus diferentes facetas, su obra y su magisterio en El Colegio de México, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la AML.

“Alguien de las participantes la definió como una mujer de una dulzura férrea. Es una buena descripción porque Margit es una mujer muy dulce, de mirada y voz dulce, pero al mismo tiempo es una mujer enérgica, rigurosa y muy disciplinada”, apunta Celorio, quien celebra a Margit por obras como el Cancionero folklórico de México. Nuevo corpus de la antigua lírica popular hispánica (siglos XV-XVII).

Celorio recuerda que conoció a Frenk en 1969, en El Colegio de México cuando “estaba empeñada en recoger la lírica popular mexicana” y se rodeaba de enormes ficheros donde se iban registrando las diferentes estrofas de las canciones mexicanas de todos los tiempos.

Destacó también su investigación y que “fue la maestra más señera del doctorado en Lingüística y Literatura hispana en El Colegio de México”, al igual que en la UNAM y la AML desde su ingreso en 1993. Margit Frenk nació en Hamburgo, el 21 de agosto de 1925. Es filóloga, hispanista, folclorista y traductora nacionalizada mexicana.