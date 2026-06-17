Celebran al actor Matías Novoa

La producción de El renacer de Luna hizo una pausa en sus grabaciones para celebrar el cumpleaños de Matías Novoa, quien interpreta a Sebastián en este nuevo melodrama.

El festejo se realizó en una locación en el Estado de México, con la presencia del productor Roy Rojas, los actores Jorge Luis Pila, Marisol del Olmo, Rocío Verdejo, Amaranta Ruíz y Enrique Cueva, quienes sorprendieron con un pastel al actor y le cantaron “Las mañanitas”.

Matías señaló que se siente pleno y agradecido con la vida por todas las bendiciones que ha recibido a nivel personal y por la oportunidad de trabajar en este nuevo proyecto junto a un gran elenco y el mejor equipo de producción.

En El renacer de Luna Matías da vida a Sebastián Castillejos, un médico reconocido, de carácter sereno y trato respetuoso. Viudo y padre de Selene, carga con la culpa de haberse distanciado emocionalmente de su hija tras la muerte de su esposa. El encuentro con Maya (Marisol del Olmo), despierta en él la posibilidad de amar de nuevo y recuperar la esperanza.

La telenovela se estrenará el próximo 22 de junio a las 18:30 horas por Las Estrellas.