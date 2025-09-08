Celebran al Parque de la Marimba

La tarde del viernes, en el Palacio Municipal del Tuxtla Gutiérrez, la directora de la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero, Gabriela Abarca, dio los pormenores de la celebración por el 32º aniversario del Parque Jardín de la Marimba.

Detalló que el programa iniciará a partir de las 9:00 horas del 12 de septiembre e incluirá música y folclor. Entre las actividades, Gabriela enfatizó que se llevará a cabo la tradicional coronación y se contará con la participación de diversas marimbas de la región, junto a danzoneros y grupos folclóricos.

Programa

De acuerdo con el cartel publicado por los organizadores, las actividades del día 12 empezarán con la coronación y “Las mañanitas”, a las 9 de la mañana, con la Marimba Orquesta de la Secretaria de Seguridad del Pueblo. A las 11:00 horas se presentará la Marimba Juvenil de Chiapas; a las 12:00, el grupo de danza folclórica Sac Nicté del Parque Jardín de la Marimba, y a las 12:30 tocará el turno a la Marimba Orquesta Municipal de Copainalá.

A las 16:00 horas, varios grupos danzoneros estarán acompañados por la Marimba Orquesta Municipal de Copainalá. Media hora después se tendrá el desfile del Comité de Reinas y Reyes del Parque Jardín de la Marimba. Para las 17:00 está programada la presentación musical de la Marimba Ecos del Sur, proveniente de La Concordia, Chiapas, y finalmente habrá una exhibición de danza folclórica.

Previamente, el día 9 de septiembre, a partir de las 18:00 horas el público podrá disfrutar una Noche Chiapaneca en la que participarán los artistas Tania Herrera, Rosemary Moreno, Tony Dante y Roussel Damián Corzo.

La entrada para cada uno de los eventos es completamente gratuita y abierta al público en general.

Una parada obligatoria

El Parque Jardín de la Marimba es uno de los puntos turísticos más atractivos de esta ciudad capital y marca también una visita obligatoria para los turistas tanto del estado como del resto del país.

El sitio fue creado por iniciativa ciudadana, el día 12 de septiembre de 1993. Este logro no hubiera sido posible sin la participación de la maestra Elena Arévalo Moreno, quien propuso la idea de que hubiera un espacio donde todos los días se pudiera escuchar música de Marimba.