La polémica alcanzó a Los Alegres del Barranco, pero lejos de estar preocupados, al parecer están contentos. Todo comenzó el pasado fin de semana, cuando ofrecieron un concierto en el Auditorio Telmex de Zapopan; la banda proyectó varias imágenes de “El Mencho”, líder del CJNG.

La escena no pasó desapercibida y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando indignación y encendiendo las alarmas de las autoridades. El tema llegó hasta las famosas conferencias mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien no tardó en pronunciarse al respecto. “No debería de ocurrir eso, no está bien. Que se haga una investigación”, dijo al ser cuestionada al respecto.

Esta mención, para el cantante y acordeonista de la agrupación, Pavel Moreno, fue casi un logro o eso es lo que dejó entrever en las redes sociales. En una transmisión en vivo que Moreno hizo en Tiktok, el músico respondió a algunas preguntas de sus seguidores, y una de ellas fue su sentir por la referencia que la mandataria mexicana hizo de ellas. “Qué chulada, plebes”, respondió entre risas.

Críticas

Asimismo, Moreno se dijo tranquilo y muy feliz por todas las muestras de cariño que tanto él como sus compañeros han recibido de sus fans, esto a pesar de las fuertes críticas y señalamientos de presunta apología al delito. “Qué triste voy a andar, si ando bien contento por todo el apoyo que nos brindan, machín. Con eso nos quedamos”, agregó.