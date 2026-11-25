Con la presentación de diversas puestas en escena, del 18 al 22 de noviembre se llevó a cabo la Muestra Estatal de Teatro 2026, con la que también celebraron los 44 años del Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa.

Programa

Las actividades comenzaron con El nini tampoco, del grupo Escritores y Actores Tores, con dramaturgia de Saúl de Jesús Trejo. La puesta en escena relata la vida de los Mancera, una peculiar familia de clase media que, entre diferencias, secretos y situaciones cotidianas, intenta mantener las apariencias y permanecer unida.

Para el 19 de septiembre tocó el turno a Jolgorio, con el grupo Confines Teatro y que explora la dicotomía del placer y el dolor. En esta obra el deseo se manifiesta como una herida abierta. Incluye textos de Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche.

El día 20 se presentó La república análoga, bajo la dirección de la maestra Gabriela Ottogalli. La pieza mezcla la realidad y la ficción para reflexionar sobre la memoria, la política y la identidad de América Latina.

Fedra y otras griegas se escenificó el sábado. En esta producción, diversas figuras míticas se entrelazaron en un viaje onírico por el deseo, el poder y la memoria. Aquí los mitos se transforman en una mirada íntima y contemporánea sobre la tragedia.

Finalmente, el domingo llegó Itzelina y los rayos del sol, obra escrita por Luis Antonio Rincón García y dirigida por Priscila Morales. En esta historia se puede conocer a Itzelina, quien un día decide atrapar todos los rayos del sol y guardarlos solo para ella, pero en su viaje aprenderá que todas las acciones traen consecuencias.

Cabe resaltar que los festejos por el 44º aniversario del Teatro de la Ciudad continuarán este miércoles con más actividades.