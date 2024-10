Celebran crudeza poética de Han Kang

“Desde que era niña, era muy abrumador ver a los humanos y las cosas que han hecho a lo largo de la historia. Al mismo tiempo también podía ver a humanos dignos en todo el mundo. Era como un acertijo imposible para mí”, dijo Han Kang en una entrevista de 2019 a Louisiana Channel, cinco años antes de ganar el Premio Nobel de Literatura. Entonces, Kang explicaba que ese acertijo la motiva a querer saber cuál es el significado del ser humano.

La autora es laureada por la Academia Sueca por su “intensa prosa poética que confronta traumas y expone la fragilidad de la vida humana” y se convierte en la primera escritora de Corea del Sur en recibir el máximo galardón literario del mundo.

Han Kang, de apenas 53 años —es una de las más jóvenes—, se suma a una lista de apenas 18 mujeres que han recibido el galardón en 123 años de historia.

Tópicos

Hoy de lo que se habla es de lo increíbles que son sus novelas. La más famosa es La vegetariana, con la que en 2016 ganó el Man Booker International; Blanco, Actos humanos y La clase de griego. Pero la realidad es que la graduada en literatura empezó como poeta con la publicación de un poema en la revista Literature & Society en 1993. Ese origen no la abandonó, pues su prosa se caracteriza por ser poética, llena de metáforas.

“Es una escritura sobria, muy consciente, con reflexiones ensayísticas y detalles poéticos. Su mejor libro, a mi juicio, es ‘La vegetariana’. Un libro brutal, sobre la soledad y la incomprensión, narrado por otras personas, con la protagonista, la vegetariana, en el centro, pero sin voz”, dijo el escritor Jorge Carrión, quien entrevistó a Kang en 2019.

La vegetariana relata la historia de una mujer que decide hacerse vegetariana, lo que la lleva a enfrentarse a una serie de choques con la sociedad. “En Corea ofrecer una comida que contenga carne es una forma de agradecimiento, es un alimento que entra en el rango de comida cara. Entonces, cuando uno rechaza comer carne, tiene implicaciones sociales. Lo que Kang hace es relatar lo que sucede dentro de la sociedad coreana a partir de no seguir ciertas normas, como lo que implica no comer carne en una sociedad patriarcal, contextualiza el lugar de la mujer a partir de una decisión tan simple como el elegir no comer algo”, explica Nayelli López Rocha, doctora en Estudios Coreanos por la Universidad Hanyang de Seúl.

La experta destaca que es un grupo de mujeres escritoras las responsables en elevar la atención hacia la novela coreana contemporánea a nivel mundial. Señala que la peculiaridad de Kang es que es una autora que escribe dentro de Corea, por lo que ofrece una visión “directa” de las problemáticas del país que cuestiona.

Logro

“Es un logro muy importante dentro del contexto social de Corea que sea una mujer a la que se le premie. Es una obra que trata de reflejar las dinámicas a las que las mujeres coreanas se están enfrentando en su cotidianidad”, agrega la también investigadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM.

Elsa R. Brondo, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas, señala que Kang es una escritora que le da mucha importancia a la forma en que cuenta las historias. Respecto al contenido, destaca cómo la autora aborda ya sea su historia personal, como lo hizo en Blanco, libro que a través de poemas en prosa habla sobre la muerte de su hermana cuando era bebé y el duelo, como de historia nacional, que, le parece, narra episodios no muy divulgados, como lo hace en Actos humanos, donde narra cómo en su ciudad natal, en los 80, hubo una matanza militar de estudiantes universitarios que protestaban contra la dictadura. “Es muy fuerte, sin embargo, Han Kang logra no caer en la lágrima fácil ni en el escándalo, sino que de un modo muy poético cuenta todo este proceso de violencia. Además, está contada por muchas voces, no un solo protagonista”, dice Brondo.

Ola coreana

El premio para Kang se da cuando Corea del Sur es potencia cultural en el mundo: BTS y las estrellas del k-pop mueven masas, el cine de Bong Joon-ho arrasa en Hollywood, los k-dramas toman las plataformas de streaming, el kimchi gana presencia en restaurantes de todo mundo y los estándares de belleza, a propósito del skincare coreano, dominan el algoritmo en Tiktok e Instagram.

Brondo explica que esto es resultado de una política de estado que Corea tuvo a inicios de los 90: “Es una política muy extraña porque normalmente los países suelen recortar la cultura cuando hay crisis. Ellos hicieron lo contrario, notaron que era un país pequeño, sin recursos naturales, que tenían que desplazar su economía a otros frentes, entre esos la cultura”.

La investigadora explica que Kang se metió a la cultura pop de Corea luego de que el cantante de BTS, Kim Namjoon o RM (famoso por su hábito de leer) dijo que Actos humanos es de sus libros preferidos. “A partir de ahí, aunque ya era muy traducida, se volvió como ‘best seller’ en su propio país. Ese fue otro gran impulso de su literatura, es muy curioso”, agrega.

López Rocha, por su parte, no considera que Kang forme parte de esta estrategia cultural de Corea del Sur, sino que simplemente coincidió con el fenómeno: “No se hizo a partir de esa promoción, ella llegó ahí por ella misma”.