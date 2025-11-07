Celebran Día de Stranger Things

Cada año, el 6 de noviembre se celebra el Día de Stranger Things, una fecha simbólica dentro del universo de la serie que es la fecha en la que, en 1983, el joven Will Byers desaparece misteriosamente en Hawkins, Indiana, marcando el inicio de la historia que millones de fans siguen hasta hoy. Y este año, más que nunca, ese homenaje adquiere un nuevo significado, porque la quinta y última temporada está a punto de comenzar su desenlace épico.

En la trama, el 6 de noviembre de 1983 es el día en que Will Byers desaparece, lo que desencadena toda la saga: sus amigos, la familia, la aparición de Eleven, las puertas al Otro Lado (Upside Down) y una serie de sucesos que transforman Hawkins para siempre. Por eso, los creadores decidieron que ese día fuese una especie de efeméride para la comunidad de seguidores, el Día de Stranger Things, para recordar el punto de partida de la aventura.

Además, Este año no es una fecha cualquiera: el 6 de noviembre de 2025 se lanzó un adelanto especial de los primeros cinco minutos de la temporada 5, justo antes de que el primer volumen completo llegue al streaming.

El gran evento del 6 de noviembre será transmitido de forma simultánea en todo el mundo a través de la página oficial Tudum de Netflix y los canales oficiales de Stranger things.