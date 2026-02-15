Celebran Día Mundial de la Radio

En el marco del Día Mundial de la Radio, que se conmemoró el 13 de febrero, el programa Cultura Comunitaria, de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, invitó a infancias y juventudes a participar en uno de los cuatro Semilleros Creativos que desarrollan esta disciplina en el país.

Los Semilleros Creativos son grupos de formación artística gratuita integrados por infancias y juventudes en contextos de vulnerabilidad social. Son espacios de arte y construcción de paz que promueven la participación en la vida artística de las comunidades, fortalecen el pensamiento crítico y empoderan a niñas, niños y jóvenes como agentes de cambio en sus regiones.

En estos espacios, las y los participantes crean sus propias producciones y potencian su creatividad mientras aprenden sobre los formatos y elementos básicos de la radio. A través de reportajes, cápsulas y otras actividades, fortalecen sus habilidades comunicativas, creativas y sociales, así como el trabajo en equipo.

Ciudades

Los Semilleros Creativos de Radio están ubicados en Cuauhtémoc, Chihuahua; Ixtapaluca, Estado de México; La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, y Zacatecas, Zacatecas.

Un ejemplo de las actividades efectuadas en 2025 es el trabajo del Semillero Creativo de Radio en Ixtapaluca, Estado de México, que participó en el programa Explorando las mil puertas en Mexiquense Radio. Este mismo concepto fue llevado también a Radio Faro de Oriente, donde se desarrolló el programa Las 1000 Puertas, manteniendo la propuesta de abrir espacios para la lectura, la imaginación y la participación de niñas, niños y jóvenes.

De igual forma, integrantes del Semillero Creativo de Radio en Cuauhtémoc, Chihuahua, como parte de su Huella Comunitaria, elaboraron cuentos basados en historias de vida compartidas por residentes de la Casa Hogar para Ancianos, que posteriormente fueron presentados a sus protagonistas.

Por su parte, el Semillero Creativo de Radio, Cinematografía, Animación y Fotografía en La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, fortaleció su proceso mediante un intercambio con la Colmena: Centro de Tecnologías Creativas, con quienes compartieron experiencias y aprendizajes en torno a la radio comunitaria. Como parte de esta colaboración, el Semillero llevó a cabo una transmisión en vivo a través de la plataforma www.mensajito.mx.

En Zacatecas, el Semillero Creativo de Radio y Medios audiovisuales dio cobertura a festivales locales, como el Festival Cultural Zacatecas, donde jóvenes participantes produjeron cápsulas y blogs que se difundieron a través de redes sociales. Como parte de su cierre anual 2025, en marco de su último Tiempo de Cosecha, presentaron además una exposición “radiovisual” en el Centro Estatal de las Artes de Zacatecas, en la que compartieron un compilado de programas de radio, proyectaron cápsulas de video y exhibieron una muestra fotográfica.

Propósitos

Estas experiencias reflejan el compromiso de los Semilleros Creativos con la participación artística y comunitaria de niñas, niños y jóvenes en distintas regiones del país.

Para conocer más sobre Semilleros Creativos, consulta las redes sociales de Vinculación Cultural (Facebook @VinculaCultura e Instagram @vinculacultura_) y la página web culturacomunitaria.cultura.gob.mx.